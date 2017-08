"We moeten constant alert zijn": Liam (17) stopt met ademen als hij in slaap valt

Je adem die stopt van zodra je in slaap valt? Klinkt vreselijk, maar Liam Derbyshire heeft er intussen mee leren leven. De 17-jarige jongen is een van de naar schatting 1.500 patiënten wereldwijd die lijden aan het congenitaal centraal hypoventilatiesyndroom, in de volksmond beter bekend als Ondines vloek. Concreet betekent dat dat de tiener uit de Britse stad Gosport te weinig controle heeft over zijn ademhaling. Vooral 's nachts dreigt hij lucht te kort te komen, een beademingstoestel moet hem dan in leven houden. Voor de zekerheid laten zijn ouders hem geen moment onbewaakt.

De dokters hadden kleine Liam slechts zes weken gegeven, maar kijk nu: ondanks alle problemen zal hij dit jaar nog zijn achttiende verjaardag vieren. "Zonder die machine was hij er al lang niet meer geweest", aldus moeder Kim. "Als hij niet ademhaalt, sterft hij. Zo simpel is het. En dus moeten we constant alert zijn. Elke avond zitten we met de schrik dat hij niet meer wakker zal worden. Zijn aandoening komt uiterst zelden voor, de dokters hadden het ergste voorspeld. Maar hijzelf wil zo graag leven dat we hem de best mogelijke zorg verschuldigd zijn."



Strikt slaapschema

Liam moet zich bijgevolg aan een strikt slaapschema houden. Meestal is het zijn vader Peter die zich om het beademingstoestel bekommert. "Op die manier krijgt hij automatisch zuurstof binnen, iets wat bij ons vanzelf gebeurt. Onze zoon slaapt in een elektrisch bed, met drie verschillende posities. Alles proberen we om de kwaliteit van zijn slaap te verzekeren. Naast het medische gedeelte heeft hij in zijn kamer ook nog een Playstation, een tv en uiteraard het onmisbare LEGO-speelgoed. Hoe het intussen met mij gesteld is? Om eerlijk te zijn: sinds zijn geboorte heb ik nooit meer een goede nachtrust gekend."



Darmprobleem

Liam sukkelt daarnaast ook nog met een darmprobleem, met als gevolg dat hij véél moet eten om zijn lichaam te doen functioneren. "Hij is kort na de geboorte een groot deel van zijn darm kwijtgeraakt, nu draagt hij al verschillende jaren een stoma", vertelt Kim. "Het is niet normaal wat hij op een dag naar binnen speelt. Ik heb met mijn man afgesproken dat we maandelijks 800 pond (885 euro) voor eten opzijleggen, maar in de praktijk is het nog meer. Bij elke maaltijd moet hij ook geneesmiddelen slikken, anders verliest hij bliksemsnel gewicht. Het kost enorm veel om onze zoon in leven te houden, maar we hebben geen andere keuze."



Zorgen

Het koppel maakt zich logischerwijze zorgen over de toekomst. "Mentaal heeft hij een achterstand, zelfs de straat oversteken lukt niet zoals het hoort", vertelt Kim. "Hij moet beseffen waar hij voorstaat, ook aan ons leven zal ooit een einde komen. Helemaal zelfstandig zal hij helaas nooit kunnen leven."



Liam heeft wel een grote familie, met een oudere broer, twee zussen, drie halfzussen en acht neven en nichten. Op school komt hij goed overeen met zowel leerkrachten als medeleerlingen. "Zijn favoriete hobby is ongetwijfeld tekenen, hij heeft wel duizend pennen", gaat Kim verder. "En zijn LEGO-creaties natuurlijk, daar is hij door gefascineerd. Dat kunstzinnige heeft hij allicht van mij, maar het lukt nooit om er lang zijn volle aandacht bij te houden."



"Absoluut geen spijt"

Dokters durven nu niet meer voorspellen hoe lang Liam nog zal leven. "We zijn van niets naar toch al bijna 18 jaar gegaan", aldus Peter. "Gelukkig snapt hij zelf niet helemaal wat er scheelt. Ik ben echt trots op hem, want ikzelf zou het al lang geleden opgegeven hebben. Al die kwalen en de pijn die hij geleden heeft, dat zou echt te veel voor mij zijn."



"Hij kan vervelend doen of echt mokken, op dat vlak verschilt hij niet van eender welke andere tiener", besluit Kim. "Maar hij heeft ook een zachte kant. We hebben er absoluut geen spijt van dat hij in ons leven gekomen is."