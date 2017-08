Politie opgebeld over pannenkoekenruzie

SVG

Frankrijk In het Franse kustdorpje Trégastel moest zondagavond de politie opgeroepen worden omdat twee klanten agressief waren geworden. De reden? Er lag volgens hen te weinig suiker op de pannenkoeken die ze gekregen hadden.

De twee vrouwen gingen zondag pannenkoeken eten in een zaak in Trégastel, nabij de Franse kust. Nadat ze hun pannenkoeken hadden opgegeten, betaalden en vertrokken ze alsof er niets aan de hand was. Even later besloten ze echter terug naar de zaak te keren, waarna ze kwaad werden op de bediening over de hoeveelheid suiker die ze gekregen hadden. De vrouwen werden agressief, waarna ze zelfs dreigden om de ramen van de zaak in te slaan.



De situatie liep zo erg uit de hand, dat de politie opgebeld moest worden om in te grijpen. De lokale politie rapporteerde zondagavond zelf over het incident via hun Facebookpagina.