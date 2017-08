Zware brand op 's werelds grootste vismarkt in Tokio

Bewerkt door: AJA

3/08/17 - 15u12 Bron: ANP

© vtmnieuws.be.

Op Tsuiji in Tokio, de grootste vismarkt van de wereld, is donderdag een hevige brand uitgebroken. Jaarlijks bezoeken tienduizenden toeristen de markt vol stalletjes met exotische vis en sushi. De hulpdiensten zijn ter plaatste. Er is nog geen sprake van gewonden.