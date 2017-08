Spanje ontmantelt netwerk van mensensmokkelaars dat Iraniërs naar Engeland bracht

KVE

3/08/17 - 15u18 Bron: Belga

Archiefbeeld © reuters.

De Spaanse politie en Europol ontmantelden een netwerk dat vanuit Spanje opereerde, zo kondigden ze vandaag aan. Voor zo'n 25.000 euro smokkelden ze Iraniërs met valse paspoorten naar het Verenigd Koninkrijk.

De internationale operatie resulteerde in de arrestatie van 101 mensen in de Europese Unie, maar de top van het netwerk bevond zich in Spanje, zei de Europese politiedienst Europol in een verklaring.



"Veertien van de vijftien leiders van de organisatie werden gearresteerd in de provincie Malaga in Andalusië, in het zuiden van Spanje", klonk het in een aparte verklaring van de Spaanse politie. De topman werd aangehouden op de Heathrow-luchthaven in Londen, van waaruit hij naar Brazilië wilde vluchten, klonk het nog.



In Malaga werden ook 42 mensen gearresteerd die ervan verdacht worden valse papieren te hebben verkocht aan het netwerk, voor 500 tot 3.000 euro.



Het netwerk liet Iraanse burgers op commerciële vluchten stappen. Volgens de Spaanse politie en Europol werden 44 Iraniërs onderschept in verschillende Europese luchthavens, onder meer die van Hamburg in Duitsland.