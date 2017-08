Frankrijk verbiedt jobs voor familieleden in het parlement

KVE

3/08/17 - 13u38 Bron: Belga

© afp.

Na de vele politieke schandalen heeft Frankrijk strengere regels voor parlementsleden en ministers aangenomen, die intriges moeten verhinderen. De tewerkstelling van familieleden als parlementair medewerker is voortaan verboden, afgevaardigden moeten hun uitgaven met bewijsstukken staven en de partijfinanciering moet transparanter worden.

Een dag na de Senaat stemde vandaag ook de Assemblée nationale voor het eerste deel van het wetgevingspakket tegen belangenconflicten, een belangrijke verkiezingsbelofte van president Emmanuel Macron. In de Nationale Vergadering stemden 386 afgevaardigden voor, 3 tegen en werden 48 onthoudingen geteld.



De praktijk om familieleden als parlementair medewerker aan te stellen, was met de affaire rond de conservatieve presidentskandidaat François Fillon in de kijker geraakt. Die had zijn vrouw op kosten van het parlement in dienst genomen. De Franse justitie is nog bezig met een onderzoek of het al dan niet om een schijnjob ging.



De regering wil met de nieuwe regelgeving het vertrouwen in de politiek herstellen. Het tweede deel van het pakket moet vermoedelijk volgende week goedgekeurd worden. De regering wil dan onder andere de zogenaamde parlementaire reserve afschaffen - geld dat afgevaardigden grotendeels naar eigen goeddunken kunnen besteden aan projecten binnen hun eigen kieskring. Afgevaardigden en Senatoren geraakten het hier niet eens over een gezamenlijke tekst. Bij een conflict tussen beide parlementaire kamers heeft uiteindelijk de Assemblée nationale het laatste woord, en daarin beschikt het kamp van de sociaalliberale staatsleider over een ruime meerderheid.