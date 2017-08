Vier Britten krijgen levenslang voor beramen terreuraanslag

Bewerkt door: LB

3/08/17 - 13u40 Bron: ANP

Naweed Ali, Khobaib Hussain, Mohibur Rahman en Tahir Aziz waren geradicaliseerd en planden een aanslag. © epa.

terreurdreiging Een rechtbank in Londen heeft vier mannen tot levenslang veroordeeld voor het beramen van een terreuraanslag. De groep staat bekend als de 'Drie Musketiers' omdat ze onder die naam met elkaar communiceerden.

Volgens de aanklacht wilden zij een aanval uitvoeren met messen. Een vierde man, die zich later bij hen aansloot, kreeg ook levenslang. De drie mannen zitten minimaal twintig jaar vast, de vierde minimaal vijftien jaar.



Volgens de rechtbank waren de mannen gegrepen door een "radicale en gewelddadige ideologie". Twee van de mannen zaten eerder vast omdat ze een militante training hadden gevolgd in Pakistan. Een andere zat vast omdat hij spullen in bezit had die gelinkt waren aan terreur.