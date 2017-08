Chili versoepelt abortuswet onder groot protest

TK

Ondanks hevig protest van de katholieke kerk en de conservatieve oppositie heeft Chili het recht op abortus ingevoerd. Beide kamers van het Chileense parlement hebben ingestemd met een abortuswetgeving die het afbreken van de zwangerschap toelaat in drie gevallen.

Chileense vrouwen mogen hun zwangerschap afbreken wanneer de moeder in levensgevaar verkeert, wanneer er geen overlevingskansen zijn voor de baby of wanneer de vrouw zwanger raakte door verkrachting. Het voorstel kwam gisteren door de Senaat met 22 stemmen voor en 13 stemmen tegen.



Abortus was tot nu toe volledig verboden in Chili. Vrouwen die er toch voor kozen hun zwangerschap af te breken, riskeerden een gevangenisstraf. Die wetgeving dateerde uit de Pinochet-dictatuur (1973-1990) en was een van de strengste ter wereld.



De versoepeling van de wet had heel wat voeten in de aarde. De socialistische presidente van Chili, Michelle Bachelet, diende het wetsvoorstel twee jaar geleden al in, maar stuitte toen op heel wat protest. Onder meer de Chileense katholieke kerk en de conservatieve oppositie wilden niet van een versoepeling weten. In september kwamen in de hoofdstad Santiago de Chile nog tienduizenden mensen op straat tegen het recht op abortus.



Ook nu blijft de weerstand groot: de conservatieve oppositie heeft al laten weten dat ze klacht indient bij het Grondwettelijk Hof.