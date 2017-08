Braziliaanse president Temer overleeft stemming in parlement

Bewerkt door: ib

3/08/17 - 03u05 Bron: Belga

De Braziliaanse president Michel Temer overleefde de stemming. © epa.

De Braziliaanse president Michel Temer, die genoemd wordt in een corruptieaffaire, kan aanblijven als staatshoofd. Bij een stemming in het parlement werd er geen tweederdemeerderheid behaald, die nodig was om Temer te schorsen en voor de rechter te brengen.

Congresleden betrokken bij corruptieschandaal

Om Temer 180 dagen lang geschorst te kunnen krijgen, was een tweederde meerderheid nodig van de 448 parlementsleden die hun stem uitbrachten. Dat is dus niet gelukt, al is het nog onbekend hoeveel exact voor en tegen hebben gestemd. De president geniet veel steun in het congres, omdat een groot deel van de congresleden zelf betrokken is bij het corruptieschandaal.



Impopulaire president

Toch was het nog afwachten of de parlementsleden niet van de gelegenheid gebruik zouden gaan maken om zich tegen de immens impopulaire president te keren. Volgens peilingen heeft Temer de steun van nauwelijks vijf procent van de Braziliaanse bevolking. Temer werd president toen het parlement zijn voorganger, Dilma Rousseff, in 2016 wegstuurde. Ze zou met de begrotingscijfers hebben gesjoemeld. Temer is benoemd tot het eind van Rousseffs ambtsperiode, eind volgend jaar.