Kiesautoriteiten Venezuela ontkennen gesjoemel met opkomstcijfer

2/08/17

De nationale verkiezingsraad van Venezuela ontkent dat er bij de verkiezing van de grondwetgevende vergadering gesjoemeld werd met het opkomstcijfer. De beschuldigingen zijn "onverantwoord" en "ongefundeerd", zo luidt de reactie vandaag.

SmartMatic, het bedrijf dat de technologie aanleverde voor het kiesproces, had vandaag verklaard dat het regime het opkomstcijfer van de verkiezing van 30 juli had vervalst. Het verschil tussen de officiële opkomst en het werkelijke aantal kiezers zou "minstens een miljoen stemmen" zijn.



Maar de Venezolaanse kiesautoriteiten, die uitgaan van een opkomst van 41,5 procent, ontkennen nu in een reactie dat de cijfers gemanipuleerd werden. "Dat is een onverantwoorde uitspraak op basis van ongefundeerde schattingen met betrekking tot gegevens waarover enkel de nationale verkiezingsraad beschikt", zegt Tibisay Lucena, die zelf voorzitter is van de verkiezingsraad.



De Venezolaanse regering heeft intussen officieel bevestigd dat de grondwetgevende vergadering morgen zal beginnen met het herschrijven van de grondwet.



De oppositie in Venezuela had de verkiezing van de grondwetgevende vergadering geboycot. Ze vrezen dat het gaat om een schijnvertoning die als doel heeft om meer macht te geven aan president Nicolas Maduro. Het parlement, waarin de oppositie over een meerderheid beschikt, dreigt quasi buitenspel te worden gezet, zo luidt de kritiek nog.