Praag boos om Turkse veroordeling van twee Tsjechen voor "terrorisme"

2/08/17 - 19u22 Bron: Belga

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Lubomir Zaoralek © ap.

Tsjechië reageert vandaag scherp op de veroordeling van twee van zijn onderdanen door een Turkse rechtbank, omdat ze een terroristische organisatie zouden steunen. "De beslissing van vandaag is een grote teleurstelling voor mij", reageerde de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Lubomir Zaoralek, die de kwestie wil aankaarten bij zijn Turkse collega.

De Tsjechische man en vrouw werden in de zuidoostelijke provincie Sirnak veroordeeld tot zes jaar en drie maanden. "Het maximale moet gedaan worden opdat de zaak opnieuw onderzocht wordt door het hof van beroep. Ik ben ervan overtuigd dat die de zaak helemaal anders zal evalueren".



Het duo werd in november 2016 gearresteerd aan de Turkse grens met Irak, met propagandamateriaal van de Koerdische militie YPG, die door Turkije als een terroristische organisatie beschouwd. Zelf zeiden de twee dat ze in het gebied waren omdat ze er een veldhospitaal wilden bouwen.



Zaoralek zei ook dat hij de zaak wil bespreken met zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu. "Onze ambassade staat permanent in contact met de twee gevangenen en zal een actieve bemiddelingsrol blijven spelen", klonk het nog.



Vandaag raakte ook bekend dat een Franse journalist gisteren werd opgesloten door de Turkse autoriteiten, nadat hij al vijf dagen in voorlopige hechtenis had gezeten. Hij werd vorige week aangehouden aan een grenspost tussen Irak en Turkije. Ook hij wordt verdacht van "terroristische activiteiten", omdat hij foto's in zijn bezit had waarop hij te zien is met YPG-strijders.