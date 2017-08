Trump kondigt nieuw immigratiesysteem aan: "Nieuwkomers krijgen geen uitkering meer"

KV

De Amerikaanse president is van plan om een nieuw immigratiesysteem in te voeren waarbij de werkervaring van migranten een doorslaggevende rol speelt. Dat maakte hij vandaag bekend tijdens een persconferentie in het gezelschap van de twee conservatieve senatoren Tom Cotton en David Perdue, die het nieuwe plan, de 'RAISE Act', hielpen vormgeven.

Geen uitkering "Dankzij de RAISE Act zullen nieuwkomers in ons land assimileren, slagen en de Amerikaanse droom waarmaken." Donald Trump De zogenaamde RAISE Act zal armoede helpen terugschroeven, miljarden belastingen besparen en lonen doen stijgen, aldus Trump.



Nieuwkomers zullen zichzelf en hun familie financieel moeten kunnen ondersteunen en geen beroep kunnen doen op sociale bijstand, beklemtoont hij. "Dankzij de RAISE Act zullen nieuwkomers in ons land assimileren, slagen en de Amerikaanse droom waarmaken," zegt de president.



"Ons huidig immigratiesysteem is gedateerd en komt niet tegemoet aan de diversiteitsnoden van onze economie... En we geven geen prioriteit aan ultra-ervaren immigranten. We hebben een immigratiesysteem nodig dat tegemoet komt aan de huidige noden van onze beroepsbevolking en innovatie aanmoedigt," liet het Witte Huis eerder op de dag weten in een verklaring.

Historische norm "Slechts vijftien procent van de één miljoen immigranten die jaarlijks het land binnenkomen, zijn geschoold." Tom Cotton, Republikeins senator Donald Trump met senator Tom Cotton (links) en senator David Perdue (rechts) © ap. De senatoren Cotton en Perdue onthulden in februari al een eerste versie van hun 'Strong Economy Act' en argumenteerden dat ze "het immigratieniveau wilden bijstellen naar zijn historische norm". Slechts vijftien procent van de één miljoen immigranten die jaarlijks het land binnenkomen, zijn geschoold, vulde senator Cotton aan tijdens de persconferentie. "Bovendien lopen we ook de erg ervaren arbeidskrachten mis".



De nieuwe, licht gewijzigde versie van het plan moet nu nog goedgekeurd worden door beide kamers van het Amerikaans Congres, waar er zowel tegenwind van de Democraten als de Republikeinen wordt verwacht.