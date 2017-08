Bill Gates investeert in hamburger zonder vlees

Bewerkt door: ADN

2/08/17 - 16u07 Bron: Belga

© Reuters, Impossible Foods.

'Impossible Foods', een Amerikaans bedrijf dat hamburgers zonder vlees maakt die "sissen" op de grill en sap "bloeden" zoals echt vlees, heeft met een financieringsronde 75 miljoen dollar opgehaald. Een van de investeerders is voormalig Microsoft-baas Bill Gates, zo heeft het bedrijf meegedeeld.

"De grootste investeerder is het in Singapore gevestigde investeringsbedrijf Temasek. Ook Open Philanthropy Project, Bill Gates, Khosla Ventures en Horizons Ventures dragen bij", aldus Impossible Foods, dat geen verdere financiële details geeft. Inclusief de laatste investeringsronde haalde het bedrijf al 250 miljoen dollar op, geld dat waarschijnlijk zal gebruikt worden om de uitbreidingsplannen te financieren, aldus Business Inside.



Impossible Foods maakt vlees van planten, dat een veel kleinere ecologische voetafdruk heeft dan vlees van dieren, legt het bedrijf uit. Een van de hoofdingrediënten van de hamburger, het paradepaardje van het bedrijf, is leghemoglobine uit sojaboon, een proteïne die heem bevat. Dat is een molecule die van nature in elke plant en elk dier voorkomt, en die het bedrijf heeft kunnen namaken zonder dierlijke producten.



In juli kreeg Impossible Foods, een start-up met 200 werknemers, een patent voor zijn technologie om leghemoglobine te gebruiken in vlees op basis van plantaardige producten. De burgers zijn momenteel al beschikbaar in 50 restaurants in de Verenigde Staten.