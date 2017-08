Transgenderman bevalt van gezonde baby

Bewerkt door: lvh

2/08/17 - 14u39 Bron: AD

Trystan en zijn vriend werden vaders van een zoontje. © Facebook.

De Amerikaanse transgender Trystan Reese is bevallen van een gezonde jongen. Het is het eerste biologische kind voor Reese, die vroeger een vrouw was, en zijn partner Biff Chaplow.

Leo Murray Chaplow werd al op 14 juli geboren. Vader en kind maken het goed, schrijven Trystan en partner Biff op Facebook. "We voelen ons gelukkig om hem te kunnen verwelkomen in onze levens en kunnen niet wachten om te zien hoe hij opgroeit." Aan CNN vertelden de ouders dat de baby "eet als een kampioen, goed slaapt en dol is op knuffelen". (lees verder onder de foto) © Facebook.