Venezolaanse rechters ondergedoken in Chileense ambassade

TT

2/08/17 - 13u13 Bron: Belga

Archiefbeeld. © ap.

Crisis Venezuela Twee Venezolaanse rechters, die door het parlement voor een functie in het Hooggerechtshof waren benoemd, hebben bescherming gezocht in de Chileense ambassade in Caracas. Beatriz Ruiz Marin en José Nuñez Sifontes zijn "gasten" van de ambassade", bevestigde de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Heraldo Muñoz.

Zijn land handelt in deze aangelegenheid in overeenstemming met de wettelijke en humanitaire principes van zijn buitenlands beleid.



Zaterdag had de vrouwelijke rechter Elenis Del Valle Rodríguez al haar toevlucht gezocht in de ambassade. De drie juristen behoren tot een groep van 33 rechters van het Hooggerechtshof, die op 21 juli door het parlement werden beëdigd. De coalitie van oppositiepartijen Mesa de la Unidad Democrática (MUD) beschikt in het parlement over een meerderheid. De regering van president Nicolás Maduro wordt door de MUD niet erkend.



Sinds begin april verblijft ook oppositielid Roberto Enríquez in de ambassade. De voorzitter van de christelijk-sociale partij Copei had wegens de politieke onrust in zijn land asiel gevraagd. De jongste spanningen zijn veroorzaakt door de verkiezing voor een grondwetgevende vergadering van zondag. De oppositie boycotte de verkiezing, omdat bijna uitsluitend kandidaten van het socialistische kamp op de lijst stonden.