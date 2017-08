Amerikaanse test met intercontinentale ballistische raket is geslaagd

Door: redactie

2/08/17 - 12u58 Bron: Belga

In april testte het Amerikaanse leger al de Minuteman III © afp.

De Verenigde Staten hebben woensdag met succes een intercontinentale ballistische raket getest, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. Het betrof de vierde test van dit genre dit jaar.

De luchtmacht lanceerde om 02.10 uur plaatselijke tijd (11.10 uur Belgische tijd) een onbewapende raket van het type Minuteman III.



Dergelijke raketten worden geregeld getest met lanceringen vanop Vandenberg. Het doel is dan het atol Kwajalein in de Stille Oceaan.



In een verklaring zei de Amerikaanse luchtmacht dat de test "geen antwoord is op recente Noord-Koreaanse daden". Wel toont die aan dat de "Amerikaanse nucleaire onderneming veilig, secuur, efficiënt en klaar is om aanvallen op de VS en zijn bondgenoten te ontraden, detecteren, en te verdedigen".



De vorige lanceringen van een Minuteman waren in februari, april en mei.



Sindsdien testten de VS ook al succesvol een raketafweersysteem uit.