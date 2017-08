Helaas, pindakaasontsnapping mislukt

Christiaan Doolaard

2/08/17 - 11u31

Zes van de twaalf gevangenen die wisten te ontsnappen. © Walker County Jail.

Alabama Alle twaalf gevangen die zondag met behulp van pindakaas wisten te ontsnappen uit een gevangenis in de Amerikaanse staat Alabama, zitten allemaal weer achter slot en grendel. De laatste voortvluchtige is gisteravond (lokale tijd) opgepakt.

De gevangenen beramen altijd zulke plannen om ons om de tuin te leiden Sheriff Jim Underwood

Een paar gevangenen van de Walker County Jail gebruikten hun pindakaas voor een listige ontsnappingstruc. Ze smeerden het boven een deur in de vorm van een celnummer, legt sheriff Jim Underwood uit.



Aan een onervaren bewaker vroegen de mannen of hij hun celdeur even voor hen open wilde maken en gaven hem het nummer van de pindakaasdeur. Die deur leidde alleen niet naar een cel, maar naar buiten. Twaalf gevangen tussen de 18 en 30 jaar, onder andere veroordeeld voor poging tot moord en huiselijk geweld, namen de benen. Met aan elkaar geknoopte dekbedden klauterden ze over prikkeldraad, hun vrijheid tegemoet.



Van korte duur

Heel lang konden de gevangen niet van hun vrijheid genieten. Elf van hen werden binnen acht uur gegrepen en achter de tralies gezet. De laatste, de 24-jarige Brady Andrew Kilpatrick, werd gisteravond alsnog in de kraag gevat.



Of en hoe de jonge bewaker die in de fout ging wordt bestraft, wil de sheriff niet zeggen. "De gevangenen beramen altijd zulke plannen om ons om de tuin te leiden. Je moet altijd alert blijven, dat is nu niet gebeurd."