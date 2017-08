Geheime tunnels uit WOI gevonden onder Primark

Door lvh

2/08/17 - 11u41 Bron: Kent Live, Daily Express

In mei ontstond er een zinkgat onder de Primark dat veroorzaakt werd door de tunnels. © Facebook.

In het Engelse graafschap Kent is een tunnelnetwerk uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt onder een vestiging van winkelketen Primark. In mei ontstond er een zinkgat in de parking onder de winkel. Bij de reparatiewerken werd duidelijk dat het gat veroorzaakt werd door enkele vergeten oorlogstunnels van meer dan 100 jaar oud.