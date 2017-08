Wie dit onschuldig T-shirt draagt, is niet langer veilig in Turkije

KVE

Het aanhebben van een 'verkeerd' T-shirt is in Turkije tegenwoordig al voldoende om in het vizier van het gerecht te komen. De afgelopen twee weken hebben de Turkse autoriteiten meer dan 20 mensen opgepakt die een T-shirt met het woord 'HERO' droegen. Dat meldt CNN.

1098 arrestaties op een paar weken tijd: Erdogan blijft de strijd aanbinden met vermeende terroristen en politieke tegenstanders. Maar daar blijft het dus niet bij. Ook wie een wit T-shirt draagt met daarop het woord HERO in witte hoofdletters tegen een zwarte achtergrond is niet langer veilig.



Het Turkse modelabel 'Defacto' bracht de T-shirts op de markt zonder politieke doeleinden na te streven. Ze werden verkocht in winkelcentra over het hele land.



Sinds Gokhan Guclu - een voormalige soldaat die ervan wordt beschuldigd te hebben deelgenomen aan de mislukte coup - het kledingsstuk op 13 juli droeg tijdens zijn proces, is het hek van de dam.



Het Turkse gerecht heeft een onderzoek ingesteld wegens die bewuste kledingkeuze: eerst en vooral tegen Guclu zelf, tegen zijn zus die hem het T-shirt schonk en tegen de oversten van de gevangenis die Guclu toestemming gaven om het T-shirt te dragen. Het proces van de vermeende Gülen-aanhanger werd meteen opgeschort.