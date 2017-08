Baby geboren in India die 'zwanger' is van tweelingbroer

Bewerkt door: lvh

In India is opschudding ontstaan in de medische wereld door een zeldzaam geval van foetus-in-foetu, een afwijking waarbij een foetus 'zwanger' is van een andere vrucht. Wereldwijd zijn er slechts 100 gevallen bekend.