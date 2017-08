Gif fipronil in eieren - onderzoek in volle gang

SVS

Nederlandse pluimveebedrijven waarbij het giftige insecticide fipronil in hun eieren teruggevonden is, stellen het bedrijf dat ze hadden ingehuurd om bloedluis te bestrijden aansprakelijk. Het bedrijf, ChickFriend uit Barneveld, is er volgens hen verantwoordelijk voor dat het verboden middel in eieren is terechtgekomen. Fipronil kan in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor nieren, lever en schildklier.

Nederlands bedrijf aansprakelijk gesteld De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft van meerdere bedrijven gehoord dat ze ChickFriend schriftelijk op de hoogte hebben gesteld, zei NVP-voorzitter Hennie de Haan vandaag. De Haan houdt er rekening mee dat het bedrijf failliet zal gaan. ChickFriend zelf was vandaag onbereikbaar. De voicemail van het bedrijf meldt dat dit wegens "zakelijke omstandigheden" is.



De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde consumenten gisteren om eieren met bepaalde codes erop niet te eten, omdat daar een zodanig hoge concentratie fipronil in zit dat het een acuut gezondheidsgevaar oplevert. Op die eieren, afkomstig van een bedrijf uit het Gelderse Eck en Wiel, staat de code X-NL-40155XX. De X staat daarbij voor ieder getal. Volgens de NVWA kunnen consumenten andere eieren gewoon eten.



In totaal heeft de inspectiedienst zo'n 180 van de circa duizend pluimveebedrijven geblokkeerd, omdat daar vermoedelijk fipronil is gebruikt. Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting bij een Belgische leverancier van bestrijdingsmiddelen.