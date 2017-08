Mannen verkracht door vrouwen: een van de laatste taboes

Door: ESA

1/08/17 - 14u49 Bron: The Independent

Ter illustratie © thinkstock.

Een Brits onderzoek naar mannen die "verplicht werden om een vrouw te penetreren" vond dat blackmail en bedreigingen de meestgebruikte methodes zijn door vrouwen om seks af te dwingen. Dat schrijft The Independent. De term 'verkrachting' wordt in het onderzoek niet gebruikt, omdat je in Groot-Brittanië volgens hun strafwetboek enkel verkracht kunt worden als je zelf gepenetreerd wordt.

154 mannen deden mee aan het onderzoek. Dat getal lijkt laag, maar het is enorm moeilijk om mannen te vinden die ervoor durven uitkomen dat ze door een vrouw gedwongen werden tot seks door het taboe dat erop rust. 80% van de deelnemers heeft nooit aan familie of vrienden verteld wat er gebeurd is. Maar 2 mannen in het onderzoek zijn naar de politie gestapt, maar hun ervaringen is nooit tot gerecht gekomen.



In het Verenigd Koninkrijk zouden 1 op 21 mannen hebben aangegeven dat ze ooit in hun leven verplicht werden om iemand te penetreren. 79% van de daders zouden vrouwen zijn.



Het grootste deel van de slachtoffers werden niet bedreigd door fysiek geweld, maar wel door mentale manipulatie of geweld. 14% van de mannen werden wel gedwongen door fysiek geweld, zoals tegen de grond worden geduwd door de vrouw of doordat ze bedreigd werden met een wapen.



Meer dan een vijfde van de ondervraagde mannen gaven aan dat bedreigingen en blackmail het meest gebruikt werd om seks af te dwingen, gevolgd door 22% van de vrouwen die dreigden om leugens te vertellen of de relatie te beïndigen of door psychologische mishandeling.

Fysiek mogelijk? "Het is gemakkelijk te vergeten dat een erectie voor een man gewoon een fysieke reactie is", zegt onderzoeker dr. Siobhan Weare aan iNews. "Het betekent niet dat hiij ervan geniet, of zelfs nog maar toestemming geeft, aan de seksuele activiteit. Hoewel men ervan uitgaat dat een man enkel een erectie kan onderhouden wanneer hij seksueel opgewonden is, is het al gedocumenteerd dat mannen erecties kunnen hebben in stressvolle en gewelddadige omstandigheden."





Het onderzoek is het eerste in zijn soort in Groot-Brittanië.