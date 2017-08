Gangsters openen vuur in gerechtsgebouw in Moskou

Door lvh

1/08/17 - 14u34 Bron: Belga, TASS

De gangsters stonden terecht in de regionale rechtbank van Moskou. © rv.

In de regionale rechtbank in de Russische hoofdstad Moskou is een schietpartij uitgebroken tijdens een rechtszaak. Vijf beschuldigden ontwapenden de bewakers en openden het vuur. Twee personen raakten gewond. Dat meldt het Russische nieuwsagentschap TASS.

Drie van de gangsters werden ondertussen gedood, de twee anderen werden ontwapend en gevangen genomen. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar volgens de eerste berichten zouden de gangsters de bewakers ontwapend hebben in de lift. Daarna zouden ze het vuur geopend hebben in een poging om te ontsnappen.



Een vrouwelijke gerechtsdienaar en een bewaker zouden geraakt zijn door de kogels. Volgens advocate Sofia Rubasskaya werden zo'n 20 schoten afgevuurd. Zij was in het gebouw op het moment van de schietpartij. "Wij zaten in een andere zitting toen we de schoten hoorden", vertelt de advocate. "We werden geëvacueerd. Ik zag de gewonde gerechtsdeurwaarder, ze had een bebloed gezicht."



De woordvoerder van de rechtbank, Natalia Osipova, zei dat het gebouw kortstondig geëvacueerd werd naar aanleiding van de schietpartij, maar dat iedereen ondertussen alweer aan het werk is.