"Bezoek van Pence is sterk signaal aan Rusland"

1/08/17 - 11u24 Bron: Belga

Edgars Rinkevics. © epa.

De Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkevics heeft het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence aan de Baltische staten een sterk signaal aan Rusland genoemd. "Met dit bezoek bevestigt de Amerikaanse regering opnieuw dat de koers van de Amerikaanse buitenland- en veiligheidspolitiek in de regio onveranderd blijft, in tegenstelling tot de bezorgdheden die analisten hebben geuit", aldus Rinkevics in de krant Diena.

Mike Pence. © afp.

"Dit bezoek stuurt een duidelijk, bemoedigend signaal aan diegenen die bezorgd waren. Het stuurt een duidelijk signaal aan onze oostelijke buren, wat het Amerikaans beleid rond het buitenland en de veiligheid is."



Pence verklaarde gisteren na een bijeenkomst met de eerste ministers van Estland, Letland en Litouwen in de Estse hoofdstad Tallinn de Baltische staten militaire bijstand van de VS en de NAVO toegezegd.



De drie aan Rusland grenzende Baltische republieken maken zich door het voortslepende conflict in Oekraïne zorgen over hun veiligheid. Om Rusland af te schrikken verplaatsen de VS sinds 2014 eenheden naar het Balticum en Polen volgens een rotatieprocedure. Ook de NAVO heeft haar aanwezigheid aan de oostflank van de militaire alliantie uitgebreid.



Gisteren vertrok Pence uit Estland richting Georgië, waar hij een afspraak had met premier Giorgi Kvrikashvili. Dinsdag staat Montenegro op de agenda.