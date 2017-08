Artsen Zonder Grenzen ondertekent Italiaanse gedragscode "die reddingsacties bemoeilijkt" niet

Bewerkt door: LB

1/08/17 - 10u05 Bron: Belga

Artsen Zonder Grenzen weigert de gedragscode te ondertekenen omdat die ervoor zal zorgen dat minder mensen kunnen gered worden en dus meer mensen verdrinken. © photo news.

vluchtelingencrisis Artsen Zonder Grenzen gaat de Italiaanse gedragscode voor hulporganisaties met reddingsschepen op de Middellandse Zee niet ondertekenen. Volgens de hulporganisatie bevat de code bepalingen die de reddingsactiviteiten bemoeilijken, met mogelijk ernstige humanitaire gevolgen, zegt AZG dinsdag in een persbericht.

Vooral het feit dat schepen geredde mensen altijd naar een veilige haven moeten brengen en niet mogen overbrengen naar een ander reddingsschip, levert onnodige beperkingen op, zegt AZG. Concreet zou dat ervoor zorgen dat er minder schepen in de reddingszone actief zijn, waardoor er dus ook minder mensen gered zouden kunnen worden. "Een afname van het aantal reddingsschepen verzwakt de reddingscapaciteit die nu al niet afdoende is - met meer verdrinkingsdoden tot gevolg."



Politie op reddingsschepen

AZG is ook niet gewonnen voor de aanwezigheid van justitiële politie op de reddingsschepen. Dat druist volgens de organisatie in "tegen fundamentele humanitaire principes van onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid".



Met andere bepalingen van de code, bijvoorbeeld de financiële transparantie, stemt AZG wel in. "Artsen Zonder Grenzen zal haar zoek- en reddingsactiviteiten voortzetten met inachtneming van alle relevante internationale en maritieme wetgeving", aldus nog operationeel manager Annemarie Loof.