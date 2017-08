President China: "Leger moet moderniseren en oorlog kunnen winnen"

jv

1/08/17 - 08u15 Bron: Belga

© epa.

China moet zijn leger sneller doen evolueren tot "een leger van wereldklasse" en klaar zijn om indien nodig een oorlog te winnen. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping gemeld aan partijfunctionarissen en militair personeel in de Grote Volkszaal in Peking tijdens een ceremonie voor de negentigste verjaardag van het Chinese Volksleger.

Het Chinese leger is met 2 miljoen militairen het grootste leger te wereld, maar op vlak van technologie staat het land achter op bijvoorbeeld de Verenigde Staten.



Xi roept al van in het begin van zijn ambtstermijn in 2012 op om het leger te moderniseren, met investeringen in technologie, het versterken van de zeemacht en meer militair onderzoek en innovatie. In het kader van de herstructurering van het leger, werden al 300.000 jobs geschrapt.



Het leger moet "stoutmoedig zijn in zijn hervormingen en innovatie", en niet stilstaan, klonk het. De president stelde ook dat het leger beter voorbereid moet zijn op een oorlog, en riep op tot oefeningen om er zeker van te zijn dat, "indien het volk en de partij het nodig hebben" het leger kan vechten en een oorlog kan winnen.



"De Chinese mensen houden van vrede", zei Xi. "We zullen nooit zelf op zoek gaan naar agressie of expansie, maar we hebben er vertrouwen in dat we elke invasie tegenhouden. We zullen mensen, organisaties of politieke partijen nooit toelaten om een deel van China af te splitsen, op geen enkel moment en in geen enkele vorm."



China is verwikkeld in een territoriaal dispuut over de Zuid-Chinese Zee met verschillende landen, en heeft er in het verleden mee gedreigd om via een militaire interventie de controle over de de facto onafhankelijke staat Taiwan te herwinnen.



Afgelopen weekend vond in China al een grote militaire parade plaats met 12.000 soldaten en honderden pantservoertuigen en gevechtsvliegtuigen om de verjaardag van het Volksleger te vieren.



In maart kondigde Peking tijdens het jaarlijkse Nationale Volkscongres nog aan dat het militair budget dit jaar met 7 procent zou moeten stijgen, de kleinste stijging sinds 2010.