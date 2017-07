Spaanse steden steeds grimmiger ten strijde tegen overlast: "Toeristen, go home!"

MARC UYTTENHOVE

1/08/17 - 05u00

Toeristen maken foto's bij de Sagrada Familia. © ap.

Het protest in Spaanse steden tegen de overlast door toeristen wordt steeds grimmiger. In Barcelona werd zelfs een dubbeldeksbus aangevallen door mannen met bivakmutsen. "De bewoners herkennen hun stad niet meer."

De passagiers van een 'Hop-On Hop-Off'-bus in Barcelona beleefden afgelopen weekend de schrik van hun leven toen bij een halte voor het Camp Nou-stadion plots vier gemaskerde mannen opstapten. Ze bekladden het voertuig met verf en de slogan: 'El turismo mata los barrios' - 'Het toerisme vernielt de wijken'. Nog voor de politie ter plaatse was, staken ze een band lek en vluchtten weg.

Groeiend ongenoegen

"Zo'n actie zegt wel veel over het groeiende ongenoegen van de bewoners tegenover de uitwassen van het massatoerisme in hun stad", zegt Remco Stoffer van de nieuwssite SpanjeVandaag. "Vroeger verbleven toeristen in hotels, nu zitten ze overal verspreid. Hele wijken zijn inmiddels helemaal gekoloniseerd door toeristen.



