Opnieuw problemen bij grootste Shell-raffinaderij van Europa

1/08/17 - 00u45 Bron: Belga

De brand van afgelopen weekend in Shell Pernis. © epa.

Er zijn opnieuw problemen gemeld bij de raffinaderij van Shell in het Nederlandse Pernis bij Rotterdam. Het gaat om een lek van fluorwater, een gevaarlijke stof. De gaswolk drijft richting Rotterdam Hoogvliet. Dat meldt de DCRM Milieudienst Rijmond, die net zoals de hulpdiensten ter plaatse is.

De brandweer probeer de wolk neer te slaan met waterstralen, aldus de veiligheidsregio. Personeel van Shell is bezig van het dichten van de lekkage. Door de lekkage is de aangrenzende Vondelingenweg afgesloten, meldt de veiligheidsregio. Ook wordt het treinverkeer stilgelegd. Een woordvoerder van Shell bevestigde dat sprake zou zijn van een lekkage, maar kon nog niet in detail treden.



Brand

Zaterdagavond woedde er nog een grote brand bij Shell-Pernis, dat de grootste raffinaderij in Europa is. De raffinaderij werd hierdoor grotendeels stilgelegd en ook de activiteiten in het merendeel van de zestig andere fabrieken werden stopgezet. Het is nog niet bekend of de lekkage te maken heeft met deze brand. Er zijn geen klachten van bewoners. Fluorwaterstof heeft een zure geur, en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk.