Helden van de dag: koppel blust brand met waterstraal van motorboot

Een Canadees koppel had zaterdag een ontspannen dagje op het water gepland, maar dat draaide anders uit. Toen het stel zag dat op de oever een brand ontstond, schoten ze in actie om het vuur te blussen met de krachtige waterstraal van hun motorboot.

Koyne Watson en Tasha Hunt trokken er zaterdag voor de eerste keer dit seizoen op uit met hun jetboot, een bijzonder krachtige motorboot, toen ze het vuur opmerkten langs de oever van de South Thompson River ten oosten van Kamloops in de provincie British Columbia.



"We waren eigenlijk gewoon wat aan het ronddobberen met vrienden... en we merkten de rook op," herinnert Hunt zich. De vrouw belde meteen de hulpdiensten, maar vanaf hun boot kon het koppel zien dat er huizen in de nabije omgeving van het vuur stonden. Haar verloofde Koyne Watson stelde daarom voor om de gigantische waterstraal van hun boot te gebruiken om het vuur onder controle te krijgen tot de brandweer zou arriveren.



"Hij keerde de boot gewoon om en gaf het een kans. Hij probeerde het opnieuw en opnieuw en het was echt te gek - mensen juichten dus we wisten dat we toch iets goeds deden aan de vlammen," vertelt Hunt. Koyne Watson en Tasha Hunt met hun boot. © rv - Tasha Hunt.

1000 pk Watsons jetboot heeft een extreem krachtige motor met bijna 1000 pk. "Ik bestuurde de boot en gebruikte die paardenkracht," aldus Watson. "We sprongen er verschillende keren mee uit het water, we draaiden er een keer 360 graden mee rond - we hebben zeker veel van de boot gevraagd," aldus Watson.



Hunt navigeerde, terwijl Watson de boot bestuurde. "Pure adrenaline," zegt de vrouw. "Ik was aan het beven. Die boot heeft zoveel paardenkracht, ik probeerde in de eerste plaats op de boot te blijven." Maar ze is in de eerste plaats trots op haar man. "Hij is bij de pinken. Ik zou daar nooit aan gedacht hebben," geeft ze toe.



Het koppel deed ongeveer acht rondjes, "maar ik denk dat we het waarschijnlijk maar een keer of vier, vijf wisten te raken," aldus Watson. De manoeuvres eisten echter veel van de motor, die tijdens de bluspogingen oververhit en beschadigd raakte.