"Hij wou sterven als martelaar": federaal parket leidt onderzoek naar dader mesaanval Hamburg

Bewerkt door: lvh

31/07/17 - 17u10 Bron: Belga

Aan de supermarkt werden bloemen neergelegd voor de slachtoffers van de aanval. © getty.

"Wegens de bijzondere betekenis van het geval" heeft het Duits federaal parket het onderzoek naar de mesaanval in Hamburg overgenomen. De veronderstelde dader heeft uit "radicaal islamisme" gehandeld.

"Er bestaat een radicaal-islamitische motivatie voor de aanval. Volgens elementen van het lopend onderzoek is de betichte geradicaliseerd (..) en heeft hij de dag van de aanval beslist een poging tot moord te zullen doen en te sterven als martelaar", zegt het parket in een communiqué.



Afgelopen vrijdag heeft de 26-jarige afgewezen asielzoeker Ahmad A. in een supermarkt in Hamburg een vijftigjarige man gedood en zeven anderen verwond. De man is opgepakt. Hij heeft geen banden met terreurorganisatie Islamitische Staat of andere terreurorganisaties, zegt het parket.