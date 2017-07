EU is bezorgd over "het lot van de democratie" in Venezuela

Door: redactie

De Europese Unie heeft haar bezorgdheid geuit over "het lot van de democratie" en het geweld tijdens de verkiezing van zondag in het land. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) drukt zijn bezorgdheid uit over de situatie.

De stemming van zondag over de samenstelling van een grondwetgevende vergadering, leidde tot internationale kritiek. Tijdens de verkiezingsdag zijn volgens het Openbaar Minister 10 mensen om het leven gekomen, de oppositie spreekt zelfs van 15.



Ook de Europese Unie heeft vandaag gereageerd op de situatie in Venezuela. "De gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur hebben de bezorgdheid van de Europese Unie versterkt rond het lot van de democratie in Venezuela", aldus woordvoerster van de Europese Commissie Mina Andreeva. De EU betreurt het geweld en de onrust tijdens de verkiezing, en veroordeelt het "excessieve en overdreven gebruik door de Venezolaanse veiligheidsdiensten".



"Antidemocratisch"

De Europese Unie waarschuwt Venezuela nog dat een grondwetgevende vergadering "die verkozen werd in twijfelachtige of gewelddadige omstandigheden, geen deel kan uitmaken van de oplossing" voor de huidige crisis in het land. "Ze heeft de verdeeldheid vergroot en zal de democratisch verkozen instellingen verder delegitimeren", aldus Andreeva.



De voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani bevestigde dan weer in een persbericht dat de instelling "de verkiezing niet zal erkennen", en klaagt de "antidemocratische" houding van de regering in Caracas aan.



"Stemming is niet de oplossing"

Ook minister van Buitenlandse Zaken Reynders stelt dat de stemming "niet zal bijdragen tot een oplossing voor de diverse crisissen die Venezuela doormaakt, en hij vreest dat de spanningen tussen de betrokken partijen nog zullen toenemen". De minister roept de Venezolaanse regering dan ook op "om binnen het grondwettelijke kader - met respect voor de bevoegdheden van de parlementaire vertegenwoordiging en van de rechterlijke macht - een bestuur te waarborgen voor het welzijn van de bevolking".