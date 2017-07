Massale arrestaties in Nigeria: 40 mannen opgepakt voor homoseksuele handelingen

HC

31/07/17 - 15u56 Bron: BBC

© thinkstock.

In Nigeria werden afgelopen weekend meer dan 40 mannen gearresteerd voor homoseksuele handelingen. Ze zullen allemaal voor de rechtbank verschijnen en riskeren celstraffen tot veertien jaar. Nigeria is een van de 72 landen waarin betrekkingen met hetzelfde geslacht expliciet verboden worden.

Op homoseksuele handelingen staat in Nigeria een maximumstraf van veertien jaar cel. Maar ook het homohuwelijk en zelfs homoseksuele affectie zijn strafbaar. In het zuiden van het land is een christelijke evangelische beweging actief die homoseksualiteit verbant. In het noorden is er dan weer grote steun voor islamitische wetten, die zich eveneens afzetten tegen homoseksualiteit.



Volgens The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) zijn betrekkingen met hetzelfde geslacht in 72 landen expliciet verboden.



Het aantal landen dat homoseksualiteit verbiedt neemt echter jaarlijks af. Belize en de Seychellen herriepen dergelijke wetten vorig jaar. In Nigeria is echter een omgekeerde beweging merkbaar. Homoseksuele relaties worden er al sinds 1901 verboden, maar in 2013 ging het land nog een stap verder door ook homohuwelijken en affectie jegens hetzelfde geslacht te verbieden.