Cyprus kreunt onder de hitte: 40 graden in de schaduw

Bewerkt door: lvh

31/07/17 - 15u46 Bron: Belga

© thinkstock.

Voor de derde keer deze zomer kreunt het eiland Cyprus in de Middellandse Zee onder een hittegolf. De thermometer zal vanaf maandag weer boven de 40 graden Celsius klimmen en de hitte zou tot minstens donderdag aanhouden. Maandagochtend was het kwik al gestegen tot boven de 30 graden, aldus de nationale weerdienst. Eind juni en half juli werden een aantal dagen temperaturen tot 42 graden geregistreerd.

De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen niet te lang buiten in de zon rond te lopen, lichte katoenen kleding te dragen en veel water te drinken. Bejaarde of zieke mensen wordt aangeraden binnen te blijven. Door een krachtige noordenwind heersen in Griekenland aangenamere temperaturen van rond de 32 graden Celsius. Maar door de wind is het brandgevaar weer erg hoog, waarschuwt de civiele bescherming.

Italië bereidt zich voor op warmste week van het jaar

Ook in Italië wordt het puffen. Na een tijdje van meer normale temperaturen wordt het de komende week weer tropisch warm in het binnenland, de temperaturen klimmen er tot 40 graden.



De temperaturen stijgen de komende dagen en zullen tegen woensdag 40 graden bereiken. In het tweede deel van de week blijft de temperatuur hoog. Dat is onder meer het geval in de regio's Emilia Romagna, Toscane, Umbrië, de Abruzzen en Lazio. Op het eiland Sardinië dreigt het zelfs 43 graden te worden. De gebieden in de Alpen blijven ook niet gespaard: daar kan het rond de 32 graden worden. De hittegolf zou volgens meteorologen tot 8 augustus aanhouden.



Italië kampt al een tijdje met extreme droogte, onder andere in de hoofdstad Rome werden openbare fonteinen uitgezet. In Vaticaanstad moesten er ook al meer dan honderd fonteinen worden afgesloten.