Opnieuw Belgisch gezin slachtoffer van crash in Duitsland: moeder in levensgevaar

Door: FT

31/07/17 - 11u11 Bron: Express & Aachner Zeitung

Het gezin was onderweg naar Aken toen de Hyundai geraakt werd door een 28-jarige bestuurder. De vrouw en kinderen lagen op de achterbank te slapen. © Express (Eric Lamparter).

Opnieuw is een Belgisch gezin het slachtoffer geworden van een zwaar verkeersongeval, ook dit keer in Duitsland. De 48-jarige moeder van het gezin werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Haar 56-jarige echtgenoot raakte lichtgewond. De kinderen van het gezin bleven ongedeerd.

Het ongeval vond deze ochtend plaats rond 4.20 uur op de A4-autosnelweg in Duitsland, ter hoogte van Kreuz Kerpen. Het gezin reed in de richting van Aken. Aan het stuur zat de vader van het gezin, die achteraf aan de hulpdiensten meldde dat hij plots een klap voelde. Een 28-jarige automobilist was achteraan op de Hyundai van het gezin ingereden.



Op de achterbank van de Hyundai lagen een vrouw en twee kinderen te slapen. De 48-jarige moeder van het gezin raakte levengsgevaarlijk gewond. Haar echtgenoot liep lichte verwondingen op, de kinderen hebben geen letsels. Ook de 28-jarige aanrijdster werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De A4 bleef tot ongeveer 9 uur deze ochtend dicht. In de file gebeurde nog een tweede ongeval. Ook daar vielen twee slachtoffers.



Vrijdag nog stief een man uit Oosterzele op de autosnelweg in Beieren toen de mobilhome van het gezin achteraan geraakt werd in de file door een vrachtwagenchauffeur. De moeder en haar zoon werden in levensgevaar naar twee verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht.