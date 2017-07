Zeldzame neushoorn sterft in Nepal

Door: redactie

31/07/17 - 11u15 Bron: Belga

Neushoorn met kalf in Kathmandu, Nepal. © afp.

Een zeldzame neushoorn is vandaag dood aangetroffen in het grootste beschermde natuurreservaat van Nepal. Het is het tweede overlijden in minder dan twee weken, volgens een parkmedewerker.