Kinderen spelen in rioolwater: vervuiling zee in Gaza bereikt hoogtepunt

Door lvh

31/07/17 - 12u49 Bron: The Guardian

Door het energietekort werken de rioleringsinstallaties niet en stroomt het rioolwater ongefilterd in zee. © photo news.

Door de energieschaarste stroomt het rioolwater in de Gazastrook ongefilterd in de Middellandse Zee. Sinds kort is de elektriciteitstoevoer naar de kustlijn zo goed als volledig afgesloten, waardoor het zeewater extreem vervuild is. Maar voor de meeste families is de zee de enige vorm van ontspanning en dus blijven kinderen spelen in het sterk vervuilde water. Dat schrijft The Guardian.

Voor de arme bewoners is een dagje strand de enige betaalbare vorm van ontspanning De vervuiling van de kust in de Gazastrook is niet nieuw, maar bereikt momenteel wel een absoluut hoogtepunt. Volgens de meest recente milieustudie is 73 procent van de kustlijn zo vervuild dat het gevaarlijk wordt om er te zwemmen. De oorzaak van de vervuiling is de energieschaarste als gevolg van de Israëlische blokkade. Daardoor hebben de Palestijnse autoriteiten onlangs beslist om de elektriciteit aan de kust nog verder in te perken. Door het gebrek aan elektriciteit functioneren de filtersystemen en rioolpompen niet en moeten de afvalbeheerders het rioolwater ongefilterd naar de Middellandse Zee afleiden. Indien ze dat niet doen, zouden de steden overstromen met rioolwater.



Het vervuilde zeewater heeft niet alleen een negatieve impact op het milieu, de gezondheid en de visvangst, maar ook op het sociale leven van de Palestijnse bevolking. Door de Israëlische blokkade is de overbevolkte Gazastrook afgesloten van de buitenwereld. Voor de arme bewoners is een dagje strand daardoor de enige betaalbare - en toegankelijke - vorm van ontspanning. In de zee kunnen ze even ontsnappen aan de zomerse hitte en de stress van het zware leven in de Palestijnse enclave.