Jongetje (4) door politie van balkon geplukt na urenlang huilen

Roeland Segeren

30/07/17 - 22u57 Bron: AD

Op het politiebureau fleurde de kleuter op. © Politie Nijmegen.

Een 4-jarige jongen zat afgelopen week urenlang huilend alleen op een balkon in de Nederlandse stad Nijmegen. Een agent klom op het balkon en trof hem daar aan met een betraand gezicht en grote ogen.

"Door via de buren over de balkonreling van de flat te klimmen konden onze collega's het jongetje bereiken", schrijft de Nijmeegse politie op haar Facebookpagina. Van de ouders ontbrak op dat moment ieder spoor.



"Al snel werd duidelijk dat het jongetje helemaal alleen thuis was. In huis lagen een paar spullen maar niks dat leek op een kindergeschikte woonomgeving", meldt de politie.



Agenten namen de jongen mee naar het bureau, waar hij zijn verdriet een beetje vergat. "Op het politiebureau fleurde het jongetje al snel op door alle kleurplaten, tekenfilms en vriendelijke politiemensen", aldus de politie.



Pleeggezin

Op het bureau is hij overgedragen aan Bureau Jeugdzorg. Die hebben ervoor gezorgd dat de jongen per direct uit huis is geplaatst en dezelfde avond nog terecht kon bij een pleeggezin buiten Nijmegen.



Op Facebook schrijft de politie verder: "Laten we er samen voor zorgen dat onze leraren, artsen, topsporters, militairen, stratenmakers en helden van de toekomst allemaal dezelfde kansen krijgen. Bel ons of andere hulpverlening als u twijfelt over situaties."