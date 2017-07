755 Amerikaanse diplomaten moeten Rusland verlaten

Door: redactie

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag aangekondigd dat 755 Amerikaanse diplomaten het land moeten verlaten, overeenkomstig de beslissing van Moskou om het aantal toegelaten personeelsleden in de Amerikaanse ambassade en zijn consulaten op het Russische grondgebied te beperken tot 455.

"Meer dan duizend mensen werkten en werken nog in Amerikaanse diplomatieke instellingen in Rusland", zei Poetin in een interview op de Russische openbare zender Rossia 24. "Daarvan moeten er 755 hun bedrijvigheden in Rusland stopzetten." Moskou reageert hiermee op de nieuwe sancties die door het Amerikaans Congres deze week werden goedgekeurd.



Overigens verwacht hij in de onmiddellijke toekomst weinig positieve veranderingen in de betrekkingen met Washington. "We hebben lang genoeg gewacht in de hoop dat de situatie enigszins zou verbeteren. Maar indien de situatie al verandert, zal dat niet voor morgen zijn", aldus Poetin.