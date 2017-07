Kabelbaan blokkeert boven de Rijn in Keulen: alle 76 inzittenden gered

KVE

Duitsland In Keulen is rond 15.30 een kabelbaan boven de Rijn stilgevallen nadat een gondel deels uit het geleidingssysteem was geschoten. Tientallen mensen moesten door de hulpdiensten bevrijd worden. De reddingsoperatie verliep uiteindelijk vlotter dan eerst was gevreesd.