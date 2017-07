Kabelbaan blokkeert boven de Rijn in Keulen: 100 mensen zitten vast

KVE

Duitsland In Keulen is een kabelbaan boven de Rijn stilgevallen nadat een gondel kwam klem te zitten aan een pyloon. Tientallen mensen moeten door de hulpdiensten bevrijd worden. Wellicht zal de reddingsoperatie nog de hele nacht doorgaan.

"Alles staat stil", verklaarde een woordvoerder van de brandweer die massaal is uitgerukt en nog om versterking vraagt.



Op het moment van het incident waren volgens de uitbater 32 gondels in bedrijf. Men gaat ervan uit dat naar schatting 100 personen vastzitten.



De burgemeester van Keulen sprak de inzittenden moed toe. "Ik denk aan de mensen die vastzitten", zei Henriette Reker. "Er zijn kinderen en senioren bij die heel wat geduld zullen moeten uitoefenen. Bij de brandweer van Keulen zijn ze in goede handen." Ze hoopt dat de oorzaak van het voorval snel achterhaald kan worden.



Heel wat mensen volgen de reddingsoperatie vanop de oever. Telkens iemand succesvol uit zijn benarde positie wordt bevrijd, weerklinkt applaus voor de hulpverleners. Wellicht zal de reddingsoperatie nog tot diep in de nacht moeten doorgaan om alle mensen veilig aan de grond te krijgen.



Sinds de jaren '60 is de kabelbaan een toeristische attractie in Keulen. Zij verbindt de zoo met een park aan de andere oever.