Dode en vier gewonden bij schietpartij aan strandtenten Bodrum

SVM

30/07/17 - 15u38 Bron: ANP

In de Turkse badplaats Bodrum is een dode gevallen en zijn vier mensen gewond geraakt na een schietpartij bij twee strandtenten. Volgens lokale media had de dader een dubbelloopsgeweer bij zich. Zijn motief is nog niet bekend.



De man ging eerst naar de Çilek Beach Club en vervolgde zijn weg naar de Sess Beach Club. Na de schietpartij vluchtte hij weg in een auto.



Er waren in de strandtenten ongeveer vierhonderd mensen aanwezig. Twee gasten en twee personeelsleden raakten gewond. Het dodelijk slachtoffer zou een achttienjarige loopjongen zijn. Hij stierf aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.