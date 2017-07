Broer woedend om nieuwe documentaire over seksleven prinses Diana

Bewerkt door: ADN

De broer van de twintig jaar geleden verongelukte prinses Diana heeft een Britse televisiezender gevraagd een documentaire over zijn zus niet uit te zenden. Die bevat controversiële uitspraken die voor de prinsen Harry en William verontrustend kunnen zijn, citeren Britse media vandaag Charles Spencer.

Het huwelijk van Charles en Diana in 1981. © ap.

Channel 4 wil de docu 'Diana: In Her Own Words' zoals gepland zondag uitzenden. De documentaire bevat video-opnamen van gesprekken die Diana met haar stemcoach Peter Settelen in de jaren 1992 en 1993 had opgenomen. Daarin praat de prinses onder andere over haar liefdesleven met Charles en zijn buitenechtelijke relatie met zijn latere vrouw, Camilla Parker Bowles.



In de Verenigde Staten waren dertien jaar geleden al fragmenten van de gesprekken gepubliceerd. Meerdere uitspraken die nu voor het eerst op de Britse televisie worden getoond, waren dus al bekend.



Diana beschrijft in de documentaire volgens Britse media haar huwelijk met Charles als de "slechtste dag van haar leven''. Voor de bruiloft op 29 juli 1981 hadden zij en de Britse troonopvolger elkaar 13 keer ontmoet. Charles had erop aangedrongen Camilla als minnares te hebben. Hij had gezegd: "Ik weiger de enige prins van Wales te zijn die geen minnares heeft.''



Al kort na de bruiloft bedroog Charles zijn vrouw met zijn jeugdliefde Camilla. Diana ging aan de eetstoornis boulimia lijden en stortte zich in affaires. In 1996 ging het paar definitief uit elkaar en op 31 augustus 1997 kwam Diana op 36-jarige leeftijd door een auto-ongeluk in Parijs om het leven.