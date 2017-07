Verenigd Koninkrijk neemt nationaliteit van 150 jihadisten af

Bewerkt door: ADN

30/07/17 - 12u48 Bron: ANP

Jihadi John, de bekendste Britse jihadstrijder. © ap.

Het Verenigd Koninkrijk ontneemt 150 jihadisten en andere criminelen de Britse nationaliteit. De overheid is bang dat de voormalige staatsburgers anders terug zouden komen naar hun thuisland, als Islamitische Staat ineenstort, schrijft The Sunday Times. Ook van jihadbruiden is de nationaliteit afgenomen.