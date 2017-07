Schoonzoon van uitbater Duitse discotheek komt na ruzie terug met Amerikaans oorlogsgeweer: portier gedood, 10 gewonden

Door: ADN

30/07/17 - 18u00

© afp.

Duitsland De schutter in de Duitse discotheek 'Grey Club' was na een ruzie teruggekomen met een Amerikaans aanvalsgeweer. Dat zei een vertegenwoordiger van het parket in Konstanz. De schutter schoot een portier dood. Later werd hij zelf door de politie doodgeschoten. De schutter, een 34-jarige man van Iraaks-Koerdische afkomst, was de schoonzoon van de uitbater van de discotheek. Bij de schietpartij zijn in totaal drie mensen zwaar- en zeven lichtgewond geraakt.

© afp. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Baden-Württemberg zei ook dat het niet om een islamistisch gemotiveerde misdaad ging.



Volgens de politie werd erger vermeden door een nieuw concept waarbij eerste interventiediensten snel ter plaatste waren geraakt. De schutter maakte gebruik van een Amerikaans oorlogsgeweer van het type M16. Waar hij dat vandaan had gehaald, is niet nog duidelijk.



De man had eerst de portier gedood en vervolgens met zijn vuurwapen drie andere mensen zwaar verwond. Twee gasten en een politieagent zijn door kogels verwond. Bij de zeven lichtgewonden gaat het om gasten van de discotheek, die tijdens hun vlucht zijn gevallen of in shock verkeerden. Het is niet uitgesloten dat nog andere mensen zich melden, aldus een woordvoerder. De politie schoot uiteindelijk de amokmaker neer.



Rond 4u30 vanmorgen kwamen de noodoproepen binnen. De politie kwam massaal ter plaatse en er werden ook speciale troepen ingezet, omdat in eerste instantie niet duidelijk was of er misschien meerdere daders waren. © AFP, EPA.

Geen terreur © afp. De schutter was een 34-jarige Irakees, die al langere tijd in Konstanz woonde. Hij was geen asielzoeker, aldus de politie. De dader raakte zwaargewond na een vuurgevecht met de politie en is in een ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken.



De politie sloot naar eigen zeggen al snel een terreurdaad uit. "We gaan niet uit van het principe van een terroristische gewelddaad", zei woordvoerder Fritz Bezikofer van de plaatselijke politie.

Oorlogswapen © afp. Volgens ooggetuigen probeerde een portier de dader tegen te houden, maar begon die vervolgens met een oorlogswapen in het rond te schieten. Tijdens de confrontatie met de verdachte liep een politieagent ook nog een schotwond op. Hij raakte ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. © afp. © afp.