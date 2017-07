Schietpartij in discotheek Duitsland: meerdere gewonden

Door: ADN

30/07/17 - 08u15

Afgelopen nacht zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij in discotheek 'Grey Club' in Konstanz, in deelstaat Baden-Württemberg. Dat meldt de Duitse politie.

Nach Schießerei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz)

"Meerdere mensen raakten gewond bij de schietpartij", zo heeft een politiewoordvoerder laten weten. "Veel bezoekers konden ontsnappen door naar buiten te vluchten of zich te verstoppen."



Voorlopig is het onduidelijk of er ook doden zijn gevallen. De politie kan ook niet bevestigen of de dader of daders konden opgepakt worden, maar er zou "geen dreiging" meer zijn.



Rond 4u30 vanmorgen kwamen de noodoproepen binnen. De politie kwam massaal ter plaatse en volgens Duitse media werden er ook speciale troepen ingezet. Er is een onderzoek opgestart, verdere details volgen.



Volgens ooggetuigen probeerde een uitsmijter de dader tegen te houden, maar begon die vervolgens met een machinegeweer in het rond te schieten. De portier is één van de gewonden.



Club Grey reageert op Facebook met een zwarte coverfoto.