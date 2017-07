Brand bij grootste Shell-raffinaderij van Europa

lva

Gisterenavond brak een brand uit in de Shell-raffinaderij in Rotterdam. Omstreeks 6 uur vanochtend was de brand geblust. Een deel van de fabrieken op het terrein is stilgezet omdat de elektriciteit is uitgevallen. De brand ontstond door kortsluiting in een spanningsstation, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.