Aanslag op vliegtuig in Sydney verijdeld

30/07/17 - 00u31 Bron: Belga

© EPA.

De antiterreuroperaties die afgelopen nacht werden uitgevoerd in het Australische Sydney waren bedoeld om een aanslag op een vliegtuig te verijdelen. Dat heeft premier Malcolm Turnbull vanochtend (Australische tijd) gezegd, meldt ABC. Bij de huiszoekingen in verschillende wijken van de stad werden vier mensen opgepakt.

Verschillende politiediensten voerden gisterenavond huiszoekingen uit in Surry Hills, in het centrum van de stad, en in de zuidwestelijke buitenwijken Lakemba, Wiley Park and Punchbowl.



Er zullen extra veiligheidsmaatregelen genomen worden op de Australische luchthavens. Passagiers zullen hierdoor rekening moeten houden met extra wachttijden, gaf de premier nog mee.