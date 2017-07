Hand en stuk van been gevonden op Mont Blanc

lva

29/07/17

© afp.

Afgelopen donderdag deed de Fransman Daniel Roche een lugubere vondst op de Mont Blanc in de Franse Alpen. Hij vond een hand en het bovenste deel van een been. Vermoedelijk zijn de lichaamsdelen afkomstig van passsagiers die in de vliegtuigcrash van Air India in 1966 om het leven kwamen.

Op 24 januari 1966 storrte een Air India Boeing 707 op weg naar New York vanuit Bombay neer in de buurt van de top van de Mont Blanc. 117 mensen kwamen om. Een ander Air India toestel stortte ook neer in de buurt van de top in 1950. Daarbij kwamen 48 mensen om het leven. Lees ook Mount Everest opfietsen kan gewoon in uw achtertuin

Roche vermoedt dat de resten afkomstig zijn van een vrouwelijke passagier op de vlucht van 1966 omdat hij ook resten van een van de vier straalmotoren van de Boeing 707 heeft gevonden. © afp.