26 migranten in koelwagen bij Duinkerke: peuter onderkoeld

Door: redactie

29/07/17 - 22u12 Bron: Belga

Vanmorgen zijn in een koelwagen aan de ferryterminal van Loon-plage, in de omgeving van Duinkerke, 26 migranten ontdekt. Een Iraaks kind van twee jaar oud moest met onderkoelingsverschijnselen in het gezelschap van haar moeder naar het ziekenhuis overgebracht worden. Dat is van de brandweer vernomen.