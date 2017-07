"Spaanse kandidaat mag niet meer in het Engels zingen op Eurovisiesongfestival"

Bewerkt door: AJA

29/07/17 - 19u09 Bron: Songfestival.be, deredactie.be

De Spaanse kandidate uit 2016, Barei, zong een Engelstalig nummer © ap.

De Spaanse socialistische partij wil dat de Spaanse kandidaten op het Eurovisiesongfestival nooit meer in het Engels zingen. Er zou dus alleen nog maar gezongen mogen worden in de officiële landstalen van Spanje. Zo zou de Spaanse cultuur tijdens de liedjeswedstrijd beter tot zijn recht komen. Dat schrijft Songfestival.be

Over het algemeen wordt er op het Eurovisiesongfestival niet vaak meer in de eigen landstaal gezongen. Kandidaten kiezen vaak voor Engelstalige nummers. Als het van de oppositiepartij, Partido Socialista Obrero Españo, afhangt zullen Spaanse kandidaten vanaf nu nooit meer in het Engels zingen. Ze hebben in het parlement een wetsvoorstel ingediend met de opvallende eis dat de nummers alleen maar worden vertolkt in het Spaans, Catalaans, Castiliaans, Baskisch of Galicisch.



Volgens de socialistische partij moet de televisiezender RTVE beter gaan nadenken over hoe ze hun kandidaten selecteren. Vorig jaar nog zong zangeres Barei haar nummer 'Say Yay!' volledig in het Engels. Ze eindigde op de 22ste plaats. De partij vreest dat die slechte resultaten een negatieve impact zullen hebben op cultureel vlak.



(Lees verder onder de video)