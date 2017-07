Binnenkort verplicht meer beenruimte op vliegtuigen?

Bewerkt door: AJA

De Amerikaanse luchtvaartorganisatie FAA zal binnenkort een onderzoek voeren naar hoeveel beenruimte passagiers moeten krijgen. Ze zullen ook kijken naar hoe breed een zetel net moet zijn om tijdens noodsituaties de veiligheid te kunnen garanderen. Dat heeft de Amerikaanse rechtbank in Washington D.C. beslist.

Vind jij dat er te weinig beenruimte is voorzien in een vliegtuig? En wat vind je van de breedte van de stoelen? Volgens consumentenorganisatie Flyer Rights, die de rechten van de Amerikaanse passagiers verdedigt, zouden de afgelopen jaren de stoeltjes immens versmald zijn. Vooral Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen proberen alsmaar meer mensen op een vliegtuig te krijgen en de breedte van de stoeltjes te versmallen.



Tien jaar geleden bedroeg de afmeting van een gemiddelde stoel nog 47 centimeter, vandaag spreken we van een afmeting van 43 centimeter. Dat zegt Flyer Rights. Deze versmalling is volgens hen niet goed voor de veiligheid van de passagiers tijdens noodsituaties. De consumentenorganisatie had zo de aandacht van de Amerikaanse rechters.



Nieuw onderzoek is nodig

De Amerikaanse luchtvaartorganisatie FAA wilde eerst geen regels opstellen voor de afstand tussen de zetels van het vliegtuig. Volgens hen was een nieuw onderzoek niet nodig. Daarom daagde Flyer Rights hen voor de rechter.



Nieuw onderzoek is volgens de Amerikaanse rechtbank echt wel nodig. Er is namelijk te weinig bewijs en sommige studies dateren al van een paar jaar geleden. FAA zal dus moeten onderzoeken of er genoeg beenruimte en stoelbreedte is om de veiligheid van de passagiers te kunnen garanderen.